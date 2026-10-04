Haydi ekran başına

UEFA Uluslar Ligi coşkusu, Turkuvaz Medya ekranlarında devam ediyor. A Spor, A2 ve A Haber kanalları, dört önemli maça ev sahipliği yapacak. B Ligi 3. Grup'ta zirve yarışı veren Kosova ve Avusturya'nın saat 19.00'daki mücadelesi ile A Ligi 2. Grup'ta Hollanda'nın sahasında Sırbistan'ı 21.45'te konuk edeceği karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. A Ligi 2. Grup'taki diğer müsabakada lider Yunanistan, Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya'yı ağırlayacak. Zorlu maç, A2'den futbolseverlerle buluşacak. A Ligi 4. Grup'ta ise Portekiz, 21.45'te Norveç'i ağırlayacak.

TURKUVAZ'DA GÜNÜN PROGRAMI

19.00 Kosova-Avusturya (A Spor)

21.45 Hollanda-Sırbistan (A Spor)

21.45 Yunanistan-Almanya (A2)

21.45 Portekiz-Norveç (A Haber)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör