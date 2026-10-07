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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:05

Ziraat Türkiye Kupası: 6 gollü maçta turu geçen Somaspor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor. Somaspor, evinde Alanyaspor 1221 SK'yi 4-2 yenerek adını üst tura yazdırdı.

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DHA
Ziraat Türkiye Kupası: 6 gollü maçta turu geçen Somaspor oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde 3'üncü Lig temsilcisi Alanya 1221 SK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Somaspor rakibini 4-2 yendi.

Somaspor, 7'nci dakikada Mustafa'nın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Somaspor 30'uncu dakikada Ömür'le golleri ikiledi ve devreyi 2-0 galip tamamladı. Konuk Alanya 1221, 50'nci dakikada Yusuf'la farkı bire indirirken, Somaspor 58'inci dakikada Mehmet Melih ile tabelayı 3-1 yaptı. Alanya ekibi 63'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Alaattin ile gole çevirdi: 3-2.

Müsabakada son sözü 77'nci dakikada Somasporlu Mehmet Melih söyledi. Alanya 1221 takımını 4-2 mağlup eden Somaspor kupada yoluna devam etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Ziraat Türkiye Kupası: 6 gollü maçta turu geçen Somaspor oldu!
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