Adanaspor devredildi

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk 5 maçını kaybeden ve maddi olarak zor günler geçiren Adanaspor'da, Başkan Ergin Göleli, Adanaspor'un devir sürecinin tamamlandığını ve kulübün Uğur Özdemir'e devredildiğini açıkladı.



Ergin Göleli: "Her başlangıcın yeni umutlar taşıdığına inanıyorum"

Adanaspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada Ergin Göleli, kulübün kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Adanaspor benim için yalnızca bir kulüp değil; geçmişi, hatıraları, mücadelesi ve milyonlarca duyguyu içinde barındıran büyük bir değerdir. Bu büyük camianın bir parçası olmak ve kulübümüzün geleceği için sorumluluk üstlenmek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıdı" ifadelerini kullandı.

Devir sürecinin tamamlandığını belirten Göleli, "Bugün, Adanaspor A.Ş.'nin devir sürecini Uğur Özdemir'e tamamlamış bulunuyorum. Her başlangıcın yeni umutlar taşıdığına inanıyor, bu devrin kulübümüz adına güzel bir geleceğin kapısını aralamasını diliyorum" dedi.



"Bu yolda kendilerine gönülden başarılar diliyorum"

Uğur Özdemir ve yeni yönetim kuruluna başarı dileyen Göleli, "Uğur Özdemir'in Adanaspor'un potansiyeline, köklü geçmişine ve büyük taraftarının gücüne inanarak bu sorumluluğu üstlenmesini kıymetli buluyorum. Kendisine ve yeni yönetim kuruluna güvenim tamdır. Adanaspor'u hak ettiği noktaya taşımak adına ortaya koyacakları iradeye, emeğe ve kararlılığa inanıyor; bu yolda kendilerine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Göleli, açıklamasının devamında, "Benim için bugün önemli olan, bir dönemin sona ermesinden çok Adanaspor için yeni bir dönemin başlamasıdır. Çünkü Adanaspor, hiçbir kişinin adıyla sınırlı olmayan; geçmişten geleceğe taşınması gereken büyük bir camiadır. Bu kulübün başarısı, taraftarının mutluluğu ve yeniden güzel günlere kavuşması her şeyden daha önemlidir" dedi.



"Adanaspor'umuza, taraftarlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Adanaspor'un geleceğine ilişkin temennisini de paylaşan Göleli, "Dileğim; Adanaspor'un yeniden ayağa kalktığı, tribünlerinin umutla dolduğu, başarılarıyla şehrini gururlandırdığı günleri hep birlikte görebilmektir. Bu devir sürecinin Adanaspor'umuza, taraftarlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Adanaspor için atılan her doğru adım, geleceğe bırakılan en kıymetli miras olacaktır" ifadelerine yer verdi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör