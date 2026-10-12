Arda Turan İstanbul’da

A Milli Takım
'da yeni teknik direktör için girişimler ve fikir alışverişleri sürerken öncelik yerli teknik adam… Listenin başında ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan
var. 39 yaşındaki hoca için TFF
bir görüşme yaptı ancak Ukrayna kulübü, Turan'ı bırakmayacağını bildirdi. Arda Turan, önceki gün Ukrayna Premier Lig'de Veres Rivne'yi 3-0 yendikleri müsabakanın ardından özel uçakla İstanbul'a geldi. Başarılı hocanın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşmede bulunması bekleniyor.
Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından TFF dün bir mesaj yayımladı. İtalyan hocaya "Yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için samimiyetle teşekkür ederiz"
denildi. Hafta içerisinde Montella'nın Türkiye'ye geleceği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceği belirtildi.