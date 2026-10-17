Galatasaray’da Okan Buruk, 150.maçına çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gelecek haftaki derbi öncesi kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 19'a yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başında Süper Lig'deki 150'nci maçını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki görev süresi boyunca kırdığı rekorlarla adından söz ettiren ve Süper Lig tarihinin en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, çıktığı 150 lig karşılaşmasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

ANKARA TEMSİLCİLERİNE KARŞI OKAN BURUK'LA 6'DA 6

Okan Buruk yönetiminde Ankara temsilcileriyle oynadığı 6 Süper Lig maçının tamamından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, başkent ekiplerine karşı etkili performansını sürdürdü. Galatasaray, lig tarihinde aynı teknik direktörle Ankara takımlarına karşı daha uzun tek galibiyet serisini Aralık 1960 - Şubat 1962 tarihleri arasında Gündüz Kılıç döneminde 13 maçla elde etmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör