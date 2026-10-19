Asensio’yu kullandılar!

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ile birlikte Marco Asensio'nun durumu hakkında FB TV'ye konuşan Futbol Direktörü Oğuz Çetin, oyuncuyla teknik heyet arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. İşte Çetin'in açıklamaları: "Başkanımızın, 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem de bizler tarafından yüksek bir iletişimle perçinlemekte. Dahili ve harici bedhahlar tarafından takım içinde huzursuzluk yaratmak adına girişim olabiliyor. Özellikle de İsmail hoca ile Marco Asensio arasında büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Bugün Asensio üzerinden yürütülen spekülasyonlar, yarın başka futbolcular üzerinden de yapılacak. Bu nedenle taraftarlarımız daha bilinçli olsun. Onların beklentisi çok büyük. Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen ve özlenen şampiyonluk yolunda, Mayıs 2027'de inşallah kupayı kaldıracağız. Bu yolu birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz ve yürüyeceğiz de…"

AMELİYAT OLACAK EN AZ 2.5 AY YOK

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, çekilen MR sonucu Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettiklerini söyledi. Kulduk, "Bu lezyon ameliyat ile düzeltilmesi gereken bir sakatlık. Gerekli kişilerle gerekli istişareleri yaptık. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekil olunca ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta operasyonu gerçekleştirileceğiz. Bu sene daha önce yaşadığı iki sakatlık cerrahi gerektirmiyordu. Cerrahi durum, en son meydana gelen kıkırdak lezyonu nedeniyle oldu" dedi. Ameliyat sonrası yoğun bir tedavi sürecine girecek olan Asensio'nun en az 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.