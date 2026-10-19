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Giriş Tarihi: 19.10.2026

İran’da ırkçılık krizi: Traktör sahadan çekildi

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İran’da ırkçılık krizi: Traktör sahadan çekildi
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İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör, Melvan deplasmanında ırkçılığa uğradı ve sahadan çekildi. Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi. Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi. Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi. İranlı Başkan Zenozi, "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil" dedi.

#İRAN
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İran’da ırkçılık krizi: Traktör sahadan çekildi
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