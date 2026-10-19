Peru’da yeni keşfedilen dağ çiçeğine ‘Messi’ koruması!

Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi
'nin ismi, Peru
'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi. Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa Dergisi'nin ekim ayında yer alan akademik çalışmasında, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia Messi" adının verildiği belirtildi.
Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.