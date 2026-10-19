Vedat Muriqi kendini aştı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Vedat Muriqi, ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezonki performansını ikiye katladı.
Bu sezon ligde 7 kez fileleri sarsan deneyimli oyuncu, geçen sezon İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla ilk 8 haftada 4 gol kaydetmişti.
KONYA VE SAMSUN'U BOŞ GEÇMEDİ
Sezon başında sakatlık yaşayan ve Kanarya'nın 2-1 yenildiği G.Birliği mücadelesinde son 30 dakika oynayan Vedat, ilk 11'de görev aldığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında birer gole imza attı.
EYÜP'E KARŞI 4 GOL
Tarihe geçen 8-0'lık Eyüpspor karşılaşmasında 4 golle şov yapan deneyimli santrfor, son 9 dakika forma bulmasına rağmen Alanya ağlarını da boş geçmedi.
Vedat, attığı 7 golle Salah ve Orban'la birlikte krallıkta zirveyi paylaşıyor. Geçen sezon LaLiga'yı 23 golle tamamlayan Kosovalı yıldız, Real Madrid'li Mbappe'nin (25) ardından krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.