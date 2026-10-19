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Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:55

Vedat Muriqi kendini aştı!

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Vedat Muriqi kendini aştı!
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Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Vedat Muriqi, ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezonki performansını ikiye katladı.

Bu sezon ligde 7 kez fileleri sarsan deneyimli oyuncu, geçen sezon İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla ilk 8 haftada 4 gol kaydetmişti.

KONYA VE SAMSUN'U BOŞ GEÇMEDİ

Sezon başında sakatlık yaşayan ve Kanarya'nın 2-1 yenildiği G.Birliği mücadelesinde son 30 dakika oynayan Vedat, ilk 11'de görev aldığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında birer gole imza attı.

EYÜP'E KARŞI 4 GOL

Tarihe geçen 8-0'lık Eyüpspor karşılaşmasında 4 golle şov yapan deneyimli santrfor, son 9 dakika forma bulmasına rağmen Alanya ağlarını da boş geçmedi.

Vedat, attığı 7 golle Salah ve Orban'la birlikte krallıkta zirveyi paylaşıyor. Geçen sezon LaLiga'yı 23 golle tamamlayan Kosovalı yıldız, Real Madrid'li Mbappe'nin (25) ardından krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #VEDAT MURİQİ #MALLORCA
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Vedat Muriqi kendini aştı!
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