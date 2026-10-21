Berke sorununu çözerim

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, mesaiye hızlı başladı. Ay-Yıldızlı ekibe dair önemli açıklamalar yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Montella döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Takım'dan uzak kalan Berke Özer'e de yeşil ışık yaktı. Lille forması giyen genç kalecinin yeniden Ay-Yıldızlı ekibe katılmasının önünde büyük bir engel görmediğini belirten Yalçın, "Konuşacağım Berke'yle. Bir sorun çıkmaz. Gelecek tabii ki. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'DAHA MAAŞIMI BİLE KONUŞMADIM'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile aralarındaki görüşmeyi de anlatan Yalçın, "İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Ay-Yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Halkın, Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden" dedi.

MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

TFF, Riva'da gerçekleşen toplantının ardından Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olduğunu resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir" denildi.

'4 YILLIK ANLAŞMA ÇOK DEĞİL'

SERGEN Yalçın, TFF ile yaptıkları 4 yıllık sözleşme hakkında şunları söyledi: "4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Keyfi bir durum değil. Burada kalmak zorundayız. Tabii ki değişimler olacak, tercihlerimiz olacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör