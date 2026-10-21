Galatasaray’ın 25 yıllık Fransa hasreti bitti!

Galatasaray, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransa ekibine karşı deplasmanda kazandı.

Bu mücadeleye kadar Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, Fransa'daki son 6 deplasman maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu galibiyetle 6 maçın ardından ilk kez Fransa'daki bir maçtan galip ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçının ardından deplasmanda kazandı.

Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Lille karşılaşmasına kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 4. haftasındaki 3-0'lık Ajax karşılaşmasında yaşamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör