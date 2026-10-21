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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:32

Galatasaray’ın 25 yıllık Fransa hasreti bitti!

Lille deplasmanında 4-2 kazanan Galatasaray, 25 yıl sonra ilk kez bir Fransa deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Galatasaray’ın 25 yıllık Fransa hasreti bitti!
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Galatasaray, 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ilk kez bir Fransa ekibine karşı deplasmanda kazandı.

Bu mücadeleye kadar Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, Fransa'daki son 6 deplasman maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu galibiyetle 6 maçın ardından ilk kez Fransa'daki bir maçtan galip ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 33 müsabakada 8 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçının ardından deplasmanda kazandı.

Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Lille karşılaşmasına kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 4. haftasındaki 3-0'lık Ajax karşılaşmasında yaşamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #LİLLE
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Galatasaray’ın 25 yıllık Fransa hasreti bitti!
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