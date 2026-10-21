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Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:44

Konyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

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İHA
Konyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Kaleciler Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörleri Bekir Arpacı ve Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde çalıştı. Şut çalışma ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #KONYASPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #İLHAN PALUT
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Konyaspor'da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!
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