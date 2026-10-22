A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.
Bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından görevine resmen başlayan A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler de belirlendi.
Buna göre, A Milli Takım teknik ekibi şu isimlerden oluşacak:
Sergen Yalçın
Teknik Direktör
Serhat Mert
Teknik Ekip Koordinatörü
Murat Kaytaz
Yardımcı Antrenör
Prof. Dr. Niyazi Eniseler
Atletik Performans Antrenörü
Dr. Emre Gürbüz
Atletik Performans Antrenörü
Erol Ayçiçek
Kaleci Antrenörü
Tarık Yiğit Egeli
Maç ve Performans Analisti
Okan Aydıner
Maç ve Performans Analisti
Muhammet Nuri Püren
Yardımcı Maç ve Performans Analisti