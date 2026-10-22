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Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:29

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın ekibini açıkladı.

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A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.

Bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından görevine resmen başlayan A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler de belirlendi.

Buna göre, A Milli Takım teknik ekibi şu isimlerden oluşacak:

Sergen Yalçın
Teknik Direktör

Serhat Mert
Teknik Ekip Koordinatörü

Murat Kaytaz
Yardımcı Antrenör

Prof. Dr. Niyazi Eniseler
Atletik Performans Antrenörü

Dr. Emre Gürbüz
Atletik Performans Antrenörü

Erol Ayçiçek
Kaleci Antrenörü

Tarık Yiğit Egeli
Maç ve Performans Analisti

Okan Aydıner
Maç ve Performans Analisti

Muhammet Nuri Püren
Yardımcı Maç ve Performans Analisti

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ TAKIM #TFF
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!
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