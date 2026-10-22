A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.

Bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından görevine resmen başlayan A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler de belirlendi.

Buna göre, A Milli Takım teknik ekibi şu isimlerden oluşacak:

Sergen Yalçın

Teknik Direktör

Serhat Mert

Teknik Ekip Koordinatörü

Murat Kaytaz

Yardımcı Antrenör

Prof. Dr. Niyazi Eniseler

Atletik Performans Antrenörü

Dr. Emre Gürbüz

Atletik Performans Antrenörü

Erol Ayçiçek

Kaleci Antrenörü

Tarık Yiğit Egeli

Maç ve Performans Analisti

Okan Aydıner

Maç ve Performans Analisti

Muhammet Nuri Püren

Yardımcı Maç ve Performans Analisti

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör