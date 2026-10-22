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Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:20

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace ağlarını sarsarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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İHA
Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi, ilk golünü attı
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UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, müsabakanın 45+2. dakikasında takımının ilk golünü attı. Salih Özcan'ın uzun pasını iyi kontrol eden deneyimli isim, ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

Wilfred Ndidi, bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 5 olmak üzere toplam 12 mücadelede görev yaptı.

Mücadeleye 11'de kaptan olarak başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #SÜPER LİG #WİLFRED NDİDİ #CRYSTAL PALACE
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Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, ilk golünü attı
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