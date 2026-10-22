CANLI | Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek.
Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini koruma arzusunda.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş XI: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, İlhan, Miretti, Kartal, Trossard, Oh
Crystal Palace XI: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalili, Kamada, Wharton, Mitchell, Pino, McNeil, Pino, Mateta
AVRUPA'DA DOLU DİZGİN
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.
Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.
DOLMABAHÇE "KALE" OLDU
Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.
Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
CRYSTAL PALACE FORMUNDAN UZAK
İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.
Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.