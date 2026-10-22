CANLI | Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı! İlk 11’ler belli oldu...

CRYSTAL PALACE FORMUNDAN UZAK

İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.

Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör