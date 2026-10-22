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Giriş Tarihi: 22.10.2026 19:10

Thomas Reis: “Rotasyon yapmak durumundayız”

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Thomas Reis: Rotasyon yapmak durumundayız
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Thomas Reis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Umuyorum yine iyi bir maç çıkaracağız ve gol yemeyeceğiz. Zor bir periyottan geçtiğimiz için rotasyon yapmak durumundayız. Bunlar, forma şansı bulan oyuncular için birer fırsat. Hepsinin çok iyi bir maç çıkaracağından eminim.

Bu kararları almak bazen gerçekten zor olabiliyor. Her oyuncu her zaman oynamak ister. Hepsi de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularla konuşuyoruz ancak biz de tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Yapmanız gereken birlik olmak, aile olmak. Başarı böyle gelir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Thomas Reis: “Rotasyon yapmak durumundayız”
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