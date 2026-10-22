Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:13

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı, yarın oynanacak Boluspor - Artı Değer Vanspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Trendyol 1. Lig’de 12. haftanın perdesi açılıyor!
  • ABONE OL

1.Lig'de 12.haftanın açılış maçında Boluspor, Artı Değer Vanspor FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BOLUSPOR #BANDIRMASPOR #ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK #İSTANBULSPOR #SMS GRUP SARIYER #BATMAN PETROLSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA