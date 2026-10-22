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Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:18

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta 18 maçla noktalandı!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 yendi.

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AA
UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta 18 maçla noktalandı!
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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5

Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0

Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5

Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1

Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3

Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2

Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1

Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0

Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0

Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4

Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1

Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0

Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta 18 maçla noktalandı!
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