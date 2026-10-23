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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Arda 5 yıllık imzayı attı, 2031'e kadar Real Madrid'de

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Arda 5 yıllık imzayı attı, 2031’e kadar Real Madrid’de
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, Leipzig'i 4-1 yendiği maçta ilk golün hazırlayıcısı olan, Mbappe'nin ortasında da ağları bularak şov yapan Arda Güler dün yine manşetleri süsledi. Sport'un "Seçilmiş kişi Arda Güler", AS'ın "Sevimli bir oyuncudan takımın direğine dönüşümünü tamamlamak üzere" yorumlarını yaptığı Arda için gazeteci Romano'dan da bir iddia geldi. Habere göre 21 yaşındaki yıldız ile geçen ay 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Arda, 2031 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeyi imzaladı. Real Madrid'in resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Genç yıldız bu sezon 11 maçta oynadı. 3 gol-5 asiste imza attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD
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Arda 5 yıllık imzayı attı, 2031'e kadar Real Madrid'de
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