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Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:32

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Infantino kararı!

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu mart ayındaki seçimde destekleyeceğini açıkladı.

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Asya Futbol Konfederasyonu’ndan Infantino kararı!
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AFC Başkanı Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen konfederasyon toplantısında, 46 üye ülkenin Infantino'nun yeni dönem için başkanlık adaylığını tam olarak desteklediğini söyledi.

AFC ile Infantino arasında geçmişte yaşanan gerginliğe de değinen Sheikh Salman, "Geçmişte bazı sorunlarımız oldu ama ileriye bakmamız gerekiyor" dedi.

AFC, Dünya Kupası hisselerinin bir bölümünü özel yatırımcılara satmayı öngören FIFA Forward Enterprise (FFE) planı nedeniyle ağustos ayında UEFA ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile birlikte Infantino'ya karşı tavır almıştı.

INFANTINO ŞİMDİLİK TEK ADAY

2016'dan bu yana FIFA'nın başkanlık görevini yürüten 56 yaşındaki Infantino, gelecek yıl mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak seçimde üçüncü dönemini hedefliyor.

FIFA Başkanlığı için adaylık başvuruları 18 Kasım'da sona erecek.

CONCACAF Başkanı Victor Montagliani ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Başkanlığı'na aday olmak yerine kendi konfederasyonlarında bir dönem daha devam etmeye karar verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) da Infantino'ya destek veriyor.

Seçimde UEFA'nın 55, CAF'ın 54, AFC'nin 46, CONCACAF'ın 35, OFC'nin 11, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) ise 10 oyu bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GİANNİ INFANTİNO #DÜNYA KUPASI #ALEKSANDER CEFERİN
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