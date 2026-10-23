Atilla Karaoğlan, 3. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi günü saat RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

KARAOĞLAN'IN 3.DERBİSİ

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı.

Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara da 6 sarı kart çıkardı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray - Fenerbahçe derbileri şöyle:



10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)



21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör