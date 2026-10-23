Beşiktaş’tan Avrupa’da son 9 yılın en iyi başlangıcı!

Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği 7 puan, 2017-2018 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında ilk 3 maçlar itibarıyla ulaştığı en yüksek puan oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco ile karşılaşmış ve bu 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan toplamıştı. Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Monaco'yu da Fransa'da 2-1 yenmişti. Bu başlangıcın ardından geçen dönemde siyah-beyazlılar ilk 3 maçlar bazında aynı seviyeye ulaşamadı.

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki ilk 3 maçında 3 puan topladı. Sarpsborg 08'i 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Malmö'ye 2-0, Genk'e ise 4-2 yenildi. 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olarak ilk 3 karşılaşmadan puan çıkaramadı. 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting'e 4-1 yenilerek yine ilk 3 maç sonunda puansız kaldı. 2023-2024 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde başladığı Avrupa serüveninde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 ve Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Böylece ilk 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 3 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'a 4-0 ve Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olurken, Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon ise ilk 3 maçta 7 puan toplayarak önceki sezonların tamamının üzerinde bir performans sergiledi.