Göztepe’de Akonnor ritmini buldu!

Sezon başında Amin Cherni'yi gönderen, İsmail Köybaşı'na da jübile yapan Göztepe, Al Jazira Abu Dhabi takımında Richard Akonnor'u transfer etmişti.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Göztepe, 22 yaşındaki futbolcudan verim almaya başladı. Her geçen hafta performansını artıran Gana asıllı oyuncu süratı ve fiziğiyle takıma katkı sağlamaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri A Milli Takımı'nın da formasını giyen Akonnor, Göztepe'de ise adeta alternatifsiz kaldı. Tek sol bek olarak görev yapan Richard Akonnor, 7 maçta 520 dakika görev yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör