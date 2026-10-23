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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:24

Göztepe'de Akonnor ritmini buldu!

Süper Lig'de son iki maçını kazanıp tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Çorum FK karşılaşmasında da mutlak 3 puan hedeflerken, sol bek Richard Akonnor'un performansının artması teknik ekibi memnun etti.

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DHA
Göztepe’de Akonnor ritmini buldu!
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Sezon başında Amin Cherni'yi gönderen, İsmail Köybaşı'na da jübile yapan Göztepe, Al Jazira Abu Dhabi takımında Richard Akonnor'u transfer etmişti.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Göztepe, 22 yaşındaki futbolcudan verim almaya başladı. Her geçen hafta performansını artıran Gana asıllı oyuncu süratı ve fiziğiyle takıma katkı sağlamaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri A Milli Takımı'nın da formasını giyen Akonnor, Göztepe'de ise adeta alternatifsiz kaldı. Tek sol bek olarak görev yapan Richard Akonnor, 7 maçta 520 dakika görev yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #İSMAİL KÖYBAŞI #GÖZTEPE
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Göztepe'de Akonnor ritmini buldu!
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