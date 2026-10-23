Kadro iyi tercih yapmak zor

Şota Arveladze'den (Temmuz 2015) bu yana Avrupa kupalarında Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iki maçı da kazanan ilk teknik direktör olan Thomas Reis, karşılaşmayı şöyle yorumladı: "Takımımı tebrik ediyorum. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Karşılaşmayı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Sahada olmayanlar üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız lig maçı."



5'İ BİR YERDE

17 Eylül'de göreve başlayan Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 karşılaşmayı da kazandı. İlk maçında G.Saray'ı 4-0'la geçen Alman hoca ardından Samsun (3-0), KuPS (4-2), Beşiktaş (2-0) ve dün de Hearts'ı mağlup etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör