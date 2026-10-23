Kartallar asla pes etmez

SAHADA HER ŞEYİNİ VERMELİSİN

JUNIOR Olaitan, Crystal Palace karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Yıldız futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak için sahada her şeyini vermelisin. Bunu göstermeye çalışıyorum. Benim amacım bu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi bir rakibe karşı, çok iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk. Bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.

8 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Beşiktaş bu sezon, kendi sahasında çıktığı 4 Avrupa, 4 de Süper Lig olmak üzere 8 maçı da kazanmıştı. Dün akşam alınan beraberlik bu serinin son bulmasına neden oldu .

OLAİTAN SİFTAH YAPTI

Junior Olaitan, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü Crystal Palace filelerine gönderdi. Beninli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu konumunda (1 gol ve 5 asist).

NDİDİ 12'DEN VURDU

Leicester City formasıyla 11 kez Crystal Palace'a rakip olan Ndidi, 12. maçında ilk golünü attı. Nijeryalı futbolcunun, daha önce de bu takıma karşı 2 asisti vardı. Öte yandan Ndidi'nin gol vuruşu, Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.

SKORU KULÜBEDEN GELEN YILDIZLAR BELİRLEDİ!

CRYSTAL Palace karşısına son Trabzonspor maçının kadrosundan 8 değişiklik yaparak çıkan Beşiktaş'ın yedek kulübesinin kadro değeri dudak uçuklattı. Dusan Vlahovic, Ernest Poku, Emmanuel Agbadou gibi futbolcularla kulübe 131 milyon Euro'yu gördü. İlk 11'in piyasa değeri bu rakam karşısında düşük kaldı. Siyah-beyazlılar, Palace önüne 104.5 milyon Euro değere sahip başlangıç kadrosuyla çıktı. Maçın sonucunu sonradan oyuna giren isimlerbelirledi. Miretti'nin yerine takıma dahil olan Salih, Ndidi'ye nefis bir asist yaptı. Olaitan da beraberliği getiren vuruşu kaydetti.

MİRETTİ DE SAKATLANDI

AYAK tabanında problem olan Orkun Kökçü'nün yerine görev yapan Fabio Miretti, maçın 36. dakikasında Kamada'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Omzundan sakatlanan futbolcu, oyuna devam edemedi. Miretti'nin durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak. İtalyan orta sahanın pazartesi günkü Başakşehir maçında oynayamayacağı öğrenildi.

SAGE: BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM

CRYSTAL Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş'ın futbolunu överken şu yorumu yaptı: "Verdiğimiz şansları değerlendirdiler. Oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş vardı. Bence maçın genelinde Beşiktaş'tan daha fazla kontrol ettik oyunu ama rakibimiz çok iyi bir ekip ve onlar gibi iyi takımların çok fazla skor üretmesine gerek yoktur."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör