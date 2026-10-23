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Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:35

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'e hırsızlık şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.

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AA
Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes’e hırsızlık şoku!
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Como deplasmanında bulundığu sırada hırsızlık şoku yaşadı.

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

66 DAKİKA OYNADI

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

CARRICK'İ ELEŞTİRDİ

Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MANCHESTER UNİTED #İNGİLTERE PREMİER LİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #BRUNO FERNANDES #COMO
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Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'e hırsızlık şoku!
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