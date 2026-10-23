Münir Yıldırım: Bizim penaltımız niye verilmiyor?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Vanspor FK'ya 3-0 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım, ortaya koydukları mücadelenin hakkını alamadıklarını söyledi.

Yıldırım, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın birden fazla kırılma anı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Tabii konuşacak çok şey var. Bunları tek tek saymaya başlasam çok uzun sürer. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Topu bir türlü o çerçeveden içeri atamadık. Büyük bir şanssızlık. Çocuklar bir karakter koyuyor, iyi bir oyun oynuyor. Ama son vuruşlarda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz ve golü bulamıyoruz. Bunun yanında rakip kontralardan geliyor ve gol yiyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, yedikleri penaltı golünün ofsayt olduğunu ileri sürerek "Ofsayta bakılmıyor, direkt penaltıya bakılıyor ve penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı götürdü. Ondan sonra bir tepki verdik ama takımımız genç bir takım, çabuk kırılıyor. Geriye düştüğümüz zaman da gereken oyunu bazen oynayamıyoruz. Bu da büyük bir etki oluyor takımımız için. Ama bizim penaltımız niye verilmiyor? Onların penaltısı veriliyor. Yani orada VAR mı yapmıyor görevini? Orta hakem mi yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Biz pozisyonu inceliyoruz, bakıyoruz, izliyoruz orada biz yüzde 100 haklıyız. Bizim penaltımızın verilmesi gerekiyor ama hiç bakılmıyor." dedi.

Maç içinde yaşanan bazı şeyleri hak etmediklerini belirten Yıldırım, "Boluspor'un 1 puanı var diye bu kadar da üzerine gidilmez. Boluspor'un 1 puanı var. Vurun gitsin abalının sırtına, ne olursa olsun. Yazık, bizim emeğimize yazık, çocukların vermiş olduğu mücadeleye yazık. Onun için çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız." ifadesini kullandı.