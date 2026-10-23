Muş Şehir Stadı’ndaki çalışmalarda geri sayım!





Bölgenin sert kış şartları nedeniyle stat zemininde meydana gelen bozulmaların futbolcuların sakatlanma riskini artırdığına ve oyun kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Çakır, şunları kaydetti: "Yeni sistemle zeminin kış aylarında da uygun şartlarda kullanılmasını hedefledik. Çimlerin daha uzun ömürlü olması ve köklenmesinin güçlendirilmesi amacıyla hibrit çim sistemi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla saha, daha uzun süre kullanılabilecek duruma getirildi. Aydınlatma sisteminin yenilenmesiyle de stadyumun profesyonel müsabakalara uygun hale getirilmesi amaçlandı. Üç farklı modda çalışabilen yeni sistem sayesinde antrenmanların yanı sıra gece maçlarının ve canlı yayınların da daha uygun şartlarda gerçekleştirilmesi sağlandı."



Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla Muşspor'un iç saha maçlarını yeniden Muş Şehir Stadyumu'nda oynamaya başlayacağını hatırlatan Çakır, "Stadyumun yenilenmesi sürecinde iç saha maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalan Muşspor, bu dönemde çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir başarı elde etti. Muşspor, 14 Kasım'da Gebzespor ile oynayacağı karşılaşmada kendi sahasına dönecek. Yaklaşık 8 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumda taraftarlarımız, takımlarını daha iyi şartlarda destekleyebilecek. Yapılan yatırımlarla Muş Şehir Stadı'nın yalnızca mevcut ligde değil, ilerleyen süreçte daha üst liglerdeki müsabakaların oynanmasına da imkân sağlayabilecek standartlara ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Muşspor'un geçen sezon son maçta kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşacağına inanıyorum. Kulüp yönetimine, teknik ekibe, futbolculara ve taraftarlara güveniyorum" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör