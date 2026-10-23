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Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:23

Paris'teki olaylar nedeniyle PSG - Lyon maçı ertelendi!

Paris'te yaşanan olaylar nedeniyle Paris Saint Germain ile Olimpik Lyon arasındaki karşılaşma 25 Ekim Pazar'dan 26 Ekim Pazartesi gününe kaydırıldı.

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AA Futbol
Paris’teki olaylar nedeniyle PSG - Lyon maçı ertelendi!
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında 25 Ekim Pazar günü oynanması gereken PSG-Lyon maçı, Paris'teki gösteriler nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, "Başlangıçta 25 Ekim Pazar günü saat 20.45'te oynanması planlanan mücadele, Emniyet Müdürlüğünün maçın düzenlenmesini yasaklayan kararı doğrultusunda 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'a alındı." ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, binlerce iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacağını açıklamıştı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Paris'teki olaylar nedeniyle PSG - Lyon maçı ertelendi!
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