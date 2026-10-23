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Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:17

Samsunspor, Amedspor maçına hazır!

Samsunspor, Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

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AA
Samsunspor, Amedspor maçına hazır!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın sahasında yapacağı Amedspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde fizik hareketleri yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Fatih Kaya, Celil Yüksel, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou katılmadı.

Karşılaşma, yarın saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #AMEDSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Samsunspor, Amedspor maçına hazır!
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