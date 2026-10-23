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Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:47 Son Güncelleme: 23.10.2026 14:50

Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fabio Miretti'den kötü haber!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Miretti, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fabio Miretti’den kötü haber!
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Beşiktaş, dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında omzundan sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

İtalyan futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FABİO MİRETTİ #BEŞİKTAŞ #UEFA AVRUPA LİGİ #CRYSTAL PALACE
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Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fabio Miretti'den kötü haber!
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