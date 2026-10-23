Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fabio Miretti’den kötü haber!

Beşiktaş, dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında omzundan sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

İtalyan futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör