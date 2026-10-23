Thomas Reis’in bileği bükülmüyor!

Bu sezona Bulgar ekibi Ludogorets ile başlayan yenilmezlik serisini Trabzonspor'da da sürdüren Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Avrupa'da da KuPS ve Hearts engellerini aştı.

Reis'in hedefi, Karadeniz derbisinde de kazanarak serisini sürdürmek. Ludogorets Razgrad'ın başında Bulgaristan Ligi'nde istikrarlı bir performans sergileyen Reis, sezonun ilk 9 karşılaşmasında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandıran Bulgaristan temsilcisi, kalesinde ise 7 gol gördü. Yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Alman teknik adam, burada yakaladığı çıkışı Trabzonspor'a da taşıyarak takımının performans grafiğini yukarıya çıkardı.

FIRTINA'DA GALİBİYET SERİSİ

Trabzonspor'un başında önemli galibiyetlere imza atan Reis, sahasında Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0, deplasmanda da Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek takımına ligde kritik sonuçlar kazandırdı. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, sahasında ise İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 yenerek Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam etti.

GÖZLER KARADENİZ DERBİSİNDE

Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan Trabzonspor'da gözler şimdi Karadeniz derbisine çevrildi. Thomas Reis, hem ligde hem de Avrupa'da yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedeflerken, bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör