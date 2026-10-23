Trabzonspor’da Rizespor mesaisi başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasındaki Hearts maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesinde futbolcu Fabinho için doğum günü pastası kesildi.

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