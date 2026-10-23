Var mı Trabzon’a yan bakan!

SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'de 8 karşılaşmada 8 golü olan Muhammed Salah, Konferans Ligi'nde de 2'de 2 yaptı. 12. maçta 10. gole ulaştı ve son 12 sezonda çift haneyi buldu. Bu arada Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 /FK Kukesi maçı) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu

SAVİOLO'NUN BİLEĞİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un Portekizli sol kanadı Noah Saviolo, Hearts maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadeleden sonra sakatlanıp oyundan sekerek çıktı. 22 yaşındaki futbolcuya yapılan ilk tetkiklerde ayak bileği dönmesi yaşadığı öğrenildi. Son karar yapılacak olan kontrolde belli olacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis maç sonu yaptığı açıklamada, "Henüz konuşmadık doktor ile. Çok büyük sakatlık olmayacağını umuyorum. Çok fazla konuşmadık" dedi. Saviolo bu sezon 10 müsabakada 473 dakika süre aldı, 2 gol kaydetti.

7 DEĞİŞİKLİK YAPTI

REİS, ligde son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Sağ bek Pina yerine Melih'e, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet- Cenk'e görev verdi. Orta sahada Fabinho-Ozan-Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli, Bouchouari sahaya çıktı. Sol kanat pozisyonunda ise Aral formayı Saviolo'ya verdi. Değişmeyen 4 isim Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.



FUTBOLCULAR NE DEDİ?

OZAN: "Yine gol yemeden kazandık. Buna büyük önem veriyoruz.",

MENDY: "Hocamızın güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum."

CENK: "Gayet keyfimiz yerinde. Umarım tüm kulvarlarda Trabzonspor'u hak ettiği yere getiririz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör