Amedspor, Samsunspor deplasmanında kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri; 74. dakikada penaltıdan Gift Orban ve 83. dakikada Dia Saba kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 21. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.

Samsunspor'da Afonso Sousa, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Amedspor'da ise Mbaye Diagne, 60. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Amedspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken Samsunspor 4 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta hafta Amedspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI



Mücadelede iki takım da 10 kişi kaldı. Samsunspor'da Afonso Sousa, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Amed SF'de ise ikinci yarının başında oyuna giren Mbaye Diagne, 60. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.



AMED SF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ALDI



Besnik Hasi yönetimindeki Amed SF, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.



SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI



Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Amed SF, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed SF, Eyüpspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör