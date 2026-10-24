Cihan Ünal: "Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman kaybediyorsunuz"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal açıklamada bulundu.

Cihan Ünal, aldıkları mağlubiyetlerden ötürü üzgün olduklarını ifade etti. İyi bir oyun oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Ünal, kulüpteki belirsizliğin mental anlamda oyuncuları etkilediğini söyledi.

"SONUÇLANDIRAMAYINCA KAYBEDİYORSUNUZ"

Ünal,''Çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçı kendi sahamızda kaybettik. Özellikle ilk yarı oyunu kontrol ettik sahada istediğini yapan bir takımdık.

İkinci yarıya da öyle başladık ancak yedimiz şansız bir gol ile geriye düştük. Ondan sonra daha da çalışarak pozisyonlar ürettik. Üretim anlamında sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandıramadık. Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman kaybediyorsunuz." dedi.

"MENTAL KIRILMALARA SEBEP OLUYOR"

Ünal, "Kulübümüz bir kongre sürecinde. Bu kongre Genel olarak bir belirsizlik var takımda. Kongre olacak ama belirsizlik var. Bunlar oyuncuların mental kırılmalarına da sebep olabiliyor. Belirsizlikler oyuncuları etkileyebiliyor. Orhan hoca şu anda görevinin başında herhangi bir bırakma durumu yok. Salı günü Ankara'da bir maçımız var ona odaklanacağız. Bu maç özelinde Erzurumspor çift santrfor oynuyor. Santrforları eşleştiriyorduk birebir baskıya çıktık. Abena bizce basit bir sarı kart yedi. Birebir oyunda tehlike arz ediyordu. Birebir mücadele oluyordu bu yüzden Arda'yı düşündük. Arda oyuna girdi ancak kolu çok zorlandı ve problem yarattı zaten iğne ile oynuyor. Onun o reaksiyonları veremediğini görünce çıkarmak zorunda kaldık'' diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör