Danijel Jumic: "Mücadeleden gurur duyuyorum"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Samsunspor'da maç sonrasında kırmızı kart gören Nenad Bjelica'nın yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Danijel Jumic katıldı.

"DOĞRU İŞLER YAPTIK"

Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Açıkçası söylenecek çok fazla şey yok. Maça iyi başlangıç yaptık. Agresif ve kompakt oynamaya çalıştık. İlk yarı doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yakalamış olduğumu bir kaç tane pozisyon var. Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum.

Kırmızı kart gören Afonso Sousa, rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci sarıdan oyuncumuz atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı. Küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi. Sadece hakeme, 'nasıl olurda rakip oyuncular sizi tebrik ediyor da bizim oyuncularımızın hiçbiri gelip sizi tebrik etmiyor' diyor. Bunun dışında kötü söz kullanmamasına rağmen hakem hocamıza kırmızı kart gösterdi" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör