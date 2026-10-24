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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:36

Emre Belözoğlu: "Başarı varsa bunun aktörü oyuncular"

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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DHA
Emre Belözoğlu: Başarı varsa bunun aktörü oyuncular
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kazanmanın kendileri için değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Geldiğimiz nokta sevindirici. Bugün kazanmak, değerli ve önemli. Bunun yansımaların soyunma odasında çok iyi olduğunu görüyorum. Oyuncular gelişiyor. Kulübün vizyonu net; onları geliştirmek ve yanlarında olmak. Bu anlamda bizim de teknik ekiple birlikte çalıştığımızı söylemem lazım. Ama ortada bir başarı varsa bunun aktörü oyuncular. Onlara teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Kolay değil. Ligde bu maçları kazanmak gerçekten kolay değil. Tecrübeli teknik adamlar beni anlayacaktır. Rakip takımın da bireysel gücü var. Belli ki çalışmış, rakip teknik direktör de benim pro lisanstan arkadaşım. Herkesin kendince bir planı var. Bugün bizim için kolay olmadı. Burada her takım için kolay olmayacaktır. Kazandığımız için mutluyum. Önce kupa sonrasında Beşiktaş maçıyla yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışarak inandığımız yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Emre Belözoğlu: "Başarı varsa bunun aktörü oyuncular"
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