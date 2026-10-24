Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanında galip!

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Miguel Cardoso, 64. dakikada Amar Gerxhaliu ve 90+4. dakikada Giorbelidze kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek sayısı ise 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 14 puana yükseldi. Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
Ligde gelecek haftasında Erzurumspor, Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına gidecek.