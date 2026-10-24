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Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:06

Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanında galip!

Süper Lig'in 9.haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve yükselişini sürdürdü.

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Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanında galip!
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Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Miguel Cardoso, 64. dakikada Amar Gerxhaliu ve 90+4. dakikada Giorbelidze kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek sayısı ise 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, 14 puana yükseldi. Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

Ligde gelecek haftasında Erzurumspor, Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ERZURUMSPOR FK #SÜPER LİG #MİGUEL CARDOSO #GAZİANTEP FK #GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR STADYUMU
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Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanında galip!
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