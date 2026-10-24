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Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:58

Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Erzurumspor FK, rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

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İHA
Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Erzurumspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Miguel Cardoso, Amar Gerxhaliu ve Guram Giorbelidze kaydetti.

Erzurumspor FK, bu sonuçla birlikte bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol atma başarısı gösterdi.

Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle puanını 14'e yükselten Dadaşlar, maç fazlasıyla lig sıralamasında 8. basamağa çıktı. Erzurum temsilcisi, oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı!
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