Galatasaray’da Osimhen, Fenerbahçe’de Vedat takımını sırtlıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-lacivertliler, attığı 22 golle ligin şu anda en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım da ligde çıktığı 8 müsabakanın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.



OSİMHEN TAKIMINI SIRTLIYOR

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gollerini 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen'in ardından Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.