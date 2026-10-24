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Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:45

Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Vedat takımını sırtlıyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 6, Fenerbahçe'de de Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi attığı 7 golle takımlarında ön plana çıktı.

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İHA Futbol
Galatasaray’da Osimhen, Fenerbahçe’de Vedat takımını sırtlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-lacivertliler, attığı 22 golle ligin şu anda en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım da ligde çıktığı 8 müsabakanın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.

OSİMHEN TAKIMINI SIRTLIYOR

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gollerini 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen'in ardından Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.



VEDAT MURİQİ'DEN 7 GOL

Fenerbahçe'de ise Süper Lig'de 9 farklı futbolcu gol attı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaydettiği 7 golle takımda en golcü isim olurken, Mason Greenwood 4, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci 2'şer, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar da 1'er defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında takımdan ayrılan Anderson Talisca da sarı-lacivertliler adına 1 gol atmıştı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Vedat takımını sırtlıyor
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