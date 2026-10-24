Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Bandırmaspor karşısında galip
Giriş Tarihi: 24.10.2026 15:43

Iğdır FK, Bandırmaspor karşısında galip

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Iğdır FK, Bandırmaspor karşısında galip
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 64. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Iğdır FK, duran toplardan bulduğu iki golle rakibini mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ahmet Biler, Liço (Dk. 70 Badji), Bruno (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 46 Seck, Dk. 70 Yalın Dilek), Kerem Dönertaş (Dk. 77 Enes Çinemre), Enes Aydın, Hakan Bilgiç, Mulumba

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Alim Öztürk, Camara (Dk. 59 Bacuna), Arda Çolak (Dk 90+3 Serkan Asan), Serdar Gürler (Dk. 59 Arda Öztürk), Doğan Erdoğan, Alperen Selvi (Dk. 59 Afena-Gyan), Crociata, Soner Gönül, Hüseyin Karabey (DK. 76 Devran Şenyurt), Gökcan Kaya

Goller: Dk. 49 Bruno (Bandırmaspor), Dk. 66 Croiata, Dk. 84 Afena-Gyan (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bacuna (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 35 Crociata (Iğdır FK), Dk. Emirhan Ayhan, Dk. 57 Liço, Dk. 72 Mulumba, Dk. 86 Ahmet Biler (Bandırmaspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK, Bandırmaspor karşısında galip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA