Kasımpaşa, Eyüpspor’u tek golle devirdi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

Mavi-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 37. dakikada Benedyczak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu'nun takımı puanını 16'ya çıkardı. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpsor ise Amedspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan uzun pasında topla buluşan Adrian Benedyczak'ın kontrol edip ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



68. dakikada ceza saha içi sağ tarafında bulunan Ali Yavuz Kol, topu Jesuran Rak-Sakyi'ye aktardı. Rak-Sakyi'nin pasında penaltı noktasının sağ tarafından Mendes'in yerden vuruşunda kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı çıkardı.



84. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan ilerleyip ortasında ön direkte bulunan Marcus Rafferty dokumadı ve meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'de kaldı.



90+3 dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Anıl Yaşar'ın kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Haris Hajradinovic'in pasında topla buluşan Mendes'in ceza yayının sağ tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'de kaldı.



19. dakikada David Costa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Lenny Pintor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Andreas Gianniotis'te kaldı.



34. dakikada Lenny Pintor'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.



37. dakikada sol kanatta Ali Yavuz Kol kazandığı topu ceza sahası içindeki Haris Hajradinovic'a aktardı. Hajradinovic'in bekletmeden pasında sol çaprazdan Adrian Benedyczak'ın yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör