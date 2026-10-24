Kocaeli şen şakrak

TRENDYOL Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçındaMücadeleye iyi başlayan konuk takım, 27. dakikada Berkan Kutlu ile öne geçti. Rivas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkan, vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve bu sezon 4. golünü attı. 42'de ise yaşanan karambolde Aye, topu sağ çaprazdaki Baku'ya çıkardı. Alman futbolcu da fileleri havalandırdı. İlk yarıyı Selçuk İnan'ın ekibi 2-0 önde kapatırken 52'de Ruan farkı 1'e indirdi ama geri dönüş için yeterli olmadı.Alanya ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

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