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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Kocaeli şen şakrak

Yeşil-siyahlılar deplasmanda Alanyaspor’u yendi. Golleri Berkan Kutlu ve Baku kaydetti. Ruan’ın sayısı, Akdeniz temsilcisine yetmedi

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Kocaeli şen şakrak
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TRENDYOL Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Kocaelispor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan konuk takım, 27. dakikada Berkan Kutlu ile öne geçti. Rivas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkan, vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve bu sezon 4. golünü attı. 42'de ise yaşanan karambolde Aye, topu sağ çaprazdaki Baku'ya çıkardı. Alman futbolcu da fileleri havalandırdı. İlk yarıyı Selçuk İnan'ın ekibi 2-0 önde kapatırken 52'de Ruan farkı 1'e indirdi ama geri dönüş için yeterli olmadı. Kocaelispor'un iki maçlık mağlubiyet serisi sona erdi. Alanya ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kocaeli şen şakrak
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