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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:51

Manchester City bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynadığı Aston Villa'ya 2-1 yenildi ve bu sezon ilk kez kaybetti.

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İHA
Manchester City bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu
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Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa ile Manchester City, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 60. dakikalarda Nicolas Jackson attı. Konuk takımın tek golünü ise 52. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Haftaya lider giren Manchester City, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini aldı. Aston Villa ise ligdeki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 11'e çıkardı.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Manchester City bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu
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