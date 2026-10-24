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Giriş Tarihi: 24.10.2026 18:13

Muğlaspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı!

Trendyol 1.Lig'in 12.haftasında Muğlaspor, İstanbulspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti.

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Muğlaspor, İstanbulspor’a gol yağdırdı!
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1.Lig'in 12.haftasında Muğlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazandı.

Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri; 8.dakikada Avramovski, 45+1.dakikada penaltıdan Sissoko, 45+3 ve 59.dakikalarda Ertuğrul Furat, 48.dakikada Diarra kaydetti.

Bu sonucun ardından Muğlaspor, puanını 18 yaparken, İstanbulspor 5 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Muğlaspor, Kayserispor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KAYSERİSPOR #MUĞLASPOR #İSTANBULSPOR #MARDİN 1969 SPOR #TRENDYOL 1.LİG
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Muğlaspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı!
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