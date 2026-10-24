Muğlaspor, İstanbulspor’a gol yağdırdı!

1.Lig'in 12.haftasında Muğlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazandı.
Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri; 8.dakikada Avramovski, 45+1.dakikada penaltıdan Sissoko, 45+3 ve 59.dakikalarda Ertuğrul Furat, 48.dakikada Diarra kaydetti.
Bu sonucun ardından Muğlaspor, puanını 18 yaparken, İstanbulspor 5 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Muğlaspor, Kayserispor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.