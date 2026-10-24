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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:33

Mustafa Dalcı: "Oyuncularım çok üzgün"

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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DHA
Mustafa Dalcı: Oyuncularım çok üzgün
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Maça çok iyi hazırlandıklarını ancak kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Oyuncularım da içerde çok üzgün. Bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunu kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata hemen cezayı kesiyor. Futbolun adaleti biraz yanımızda olsaydı, berabere kalsaydık bile üzüleceğimiz bir maçtı. Bu yarışın içinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla beraber, vazgeçmeden güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etmek durumundayız. Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan dersler alıp, önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Mustafa Dalcı: "Oyuncularım çok üzgün"
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