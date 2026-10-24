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Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:46

Okan Buruk ile İsmail Kartal 9. randevuda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta rakip oldu. Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er galibiyet elde etti.

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İHA
Okan Buruk ile İsmail Kartal 9. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Geride kalan derbilerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 10 gol sevinci yaşadı.
Öte yandan Okan Buruk ile İsmail Kartal birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini 5-0'lık skorlarla aldı.
Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

19.05.2024 (Lig)
(Okan Buruk) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (İsmail Kartal)

24.12.2023 (Lig)
(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk)

01.11.2020 (Lig)
(İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

24.02.2020 (Lig)
(İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

27.09.2019 (Lig)
(Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal)

30.11.2018 (Lig)
(Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal)

14.02.2015 (Lig)
(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal)

21.09.2014 (Lig)
(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Okan Buruk ile İsmail Kartal 9. randevuda
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