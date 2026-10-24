Sabah Spor, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

SORULAR

1- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mevcut durumlarını düşündüğünüzde sizce hangi takım bir adım önde ve neden?

2- İki takımda da sonucu değiştirebilecek en kritik oyuncu sizce kim?

3- Hangi teknik direktörün oyun planı derbide belirleyici olur?

4- İlk gol, orta saha mücadelesi, bireysel hatalar veya hakem kararları… Sizce maçın seyrini en çok ne etkiler?

5- Puan tablosunun ötesinde, bu maçın şampiyonluk yarışına ve takımların psikolojisine etkisi ne olur?



LEVENT TÜZEMEN



ASLANTEPE'DE GÜÇ BURUK'TA



1- G.Saray derbiye Lille zaferini kazanmış, morali yüksek oyunculardan kurulmuş bir takımla çıkacak. Sezon başından beri Okan Buruk ve oyuncuları, kazanmalarına rağmen iyi oynamadıkları konusunda eleştiriliyordu. Lille'de alınan görkemli galibiyet, tüm camianın enerjisini yukarı çekti. Üstelik G.Saray, ligde liderliğini sürdürüyor. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden iki Türk takımından derbide G.Saray'ın bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Seyirci avantajı, oyuncuların yükselen formu, Okan Buruk'un son maçlardaki doğru hamleleri, G.Saray'ı daha şanslı kılıyor.



GÖZLER OSİMHEN VE BATRAKOV'DA

2- Galatasaray'da Osimhen- Batkarov ikilisinin yanı sıra Torreira ile Uğurcan'ın ön plana çıkacağı bir derbi olacaktır. F.Bahçe'de Greenwood, Ederson, Kante ve Oğuz derbiye damga vurabilecek oyuncular.



SON İKİ MAÇTA DERSİNE İYİ ÇALIŞTI

3- Son haftalardaki formuna bakarsak Okan Buruk'un, İsmail Kartal'a oranla daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Slavia Prag maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi, oyunun son anlarında F.Bahçe'nin skoru koruma düşüncesi içinde olmamasının sonucudur. Maalesef İsmail Kartal, bu anlayışa müdahale edemedi. Oyunu okumamakla eleştirilen Okan Buruk'un, G.Birliği ve Lille maçlarında ön plana çıkıp dersine iyi çalıştığını, değişim hamlelerini doğru yaparak karşılaşmaları kazandığını söyleyebilirim.



HAKEMLER, TAYLOR İLE MORAL KAZANDI

4- Derbide iki takım da mutlaka oyuna kontrollü başlayacaktır. İlk golü atan takım moral olarak yükselir ama bu maçı kazandığı anlamına gelmez. Bence derbide golden önce sakin olan, öfke kontrolünü doğru yapan takım sahaya ağırlığını yansıtır. Atilla Karaoğlan, FIFA kokartlı bir hakem ama saha içinde çok ciddi gelgitleri oluyor. Hakem dünyasının tartışıldığı dönemde MHK'nin başına Anthony Taylor'ın getirilmesini başarılı buluyorum. Moral olarak hakemler kendine gelmişlerdir. Dilerim Karaoğlan, maçın önüne geçmez. VAR ile birlikte uyumlu bir yönetim gösterir.



GALATASARAY ALIŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜR

5- Lig daha çok uzun. İki takım da puan kayıpları yaşasa bile dibe vurmazlar ama derbileri kazanmak rekabet ve psikolojik olarak çok değerlidir. G.Saray'ın evinde son derbide farklı kazandığını görüyoruz. G.Saray kazanırsa alışkanlığını devam ettirmiş olur. F.Bahçe, puan veya puanlar alırsa İsmail Kartal'ın tartışıldığı dönemde tepkileri rafa kaldırır.

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CEM PAMİROĞLU



İSMAİL KARTAL KADERİNİ ÇİZECEK



1- Galatasaray'ın son maçta kazanması, Fenerbahçe'nin de berabere kalmış olmasını düşündüğümüzde G.Saray'ı psikolojik olarak önde görüyorum. Bir de kendi taraftarının önünde oynayacak olması bir parça olsa da üstün taraf. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi takım olursa olsun favorisiz maçlardır.



KEREM DERBİDE PATLAMA YAPACAK

2- İki takımın da bireysel olarak yetenekli çok oyuncuları var. Galatasaray'da Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi skora etki edecek çok futbolcu var. Fenerbahçe'de de durum aynı. Mason Greenwood, Vedat Muriqi, oynarsa Romelu Lukaku, Matteo Guendouzi… Ayrıca kendisini bu sezon fazla gösteremeyen Kerem Aktürkoğlu'nun bu karşılaşmada patlama yapmasını bekliyorum.



FENERBAHÇE TOPA HAKİM OLMALI

3- Bu senaryoda aslında hangi teknik direktör oyunu görüp, iyi okuyabilirse alınacak sonuçta belirleyici olacak. Gidişata göre senaryoya uygun hamleler ve değişiklikler öne çıkacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ın daha çok ön alan baskısını düşünen bir oyun planı var. Fenerbahçe ise oyunu sette tutup, topa hakim olmayı hedefleyecek. İlk başta söylediğim gibi benim için en önemli faktör, iki teknik adamın karşılaşmada yapacağı hamleler olacak.



EN ÖNEMLİ ETKEN HAKEM KARAOĞLAN

4- Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansı ve vereceği kararlar pazartesi günü oynanacak kritik derbide önemli olacak. Bu nedenle de bütün gözler onun üstünde olacak. Derbide ilk golü kimin atacağı, maçın seyrini değiştirecek birinci faktör olur. Galatasaray öne geçerse, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe savunmasının arkasına atacağı toplar çok ciddi tehlike yaratır. Eğer Fenerbahçe üstünlüğü yakalarsa, Galatasaray'ın baskıyı artırmasına ve daha fazla hücumcuyla oynamasına neden olur. Ayrıca savunma organizasyonları ve bireysel hatalar da etkileyebilir. Bunun için de orta saha mücadelesi belirleyici faktörlerden biri olacaktır.



KAYBEDERSE TAŞLAR YERİNDEN OYNAR

5- Derbiyi kazanmak şampiyonluğu etkilemez. Ortaya çıkacak oyun, iki takımın da geleceğine ilişkin ipuçları verecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin soru işaretleri barındıran süreçlerinde belirleyici olacak. Şampiyonluklar büyük maçlarda galip gelmekle elde edilmiyor. Sezon boyunca istikrarla kazanıyorsun. Ancak Fenerbahçe'nin mağlubiyeti kulüp içinde tam anlamıyla taşları yerinden oynatabilir. Bu derbiyi değerlendirirken oyunun kontrolünü iyi tutan ve yerinde reaksiyonlar veren teknik direktörlerin hamleleri etkili olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör