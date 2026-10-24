Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salah, deplasman hasretini bitirmek istiyor
Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:48

Salah, deplasman hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, bordo-mavililerin bu sezon evinde oynadığı maçlarda rakip fileleri boş geçmezken, deplasman karşılaşmalarındaki sessizliğini Çaykur Rizespor ile oynanacak Karadeniz derbisinde bitirmek istiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Salah, deplasman hasretini bitirmek istiyor
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede gözler, ligde kaydettiği 8 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ta olacak.
Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında goller atarak rakip fileleri boş geçmeyen Salah, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi. Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen Mısırlı futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 4 deplasmanda ise sadece 1 gol atabildi. Trabzonspor'un, Amed Sportif Faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan deneyimli futbolcu, Kasımpaşa, Konyaspor ve Samsunspor filelerini ise havalandıramadı.

KARADENİZ DERBİSİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Karadeniz derbisinde Salah'ın performansı, bordo-mavililerin hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. Evinde yakaladığı yüksek gol temposunu deplasmana da taşımak isteyen Mısırlı yıldız, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı olacak. İç sahada ortaya koyduğu performansı deplasman maçlarını da taşımak isteyen yıldız oyuncu gol krallığı yarışında da zirveyi bırakmamak için mücadele edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Salah, deplasman hasretini bitirmek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA